КНДР відхиляє усі пропозиції США щодо денуклеаризації - ЗМІ

У Пхеньяні вважають пропозиції США "бандитськими".

Всі пропозиці Сполучених Штатів Америки щодо денуклеаризації Північної Кореї були відхилені Пхеньяном.

Про це CNN повідомили джерела у дипломатичних колах.

Повідомляється, що США зробили і продовжують робити конкретні пропозиції щодо початку та кінцевої точки денуклеаризації. Однак КНДР відхилили усі пропозиції, назвавши їх "бандитськими".

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Зазначається, що оскільки на саміті лідерів США та КНДР Дональд Трамп та Кім Чен Ин не встановлювали жодних часових рамок щодо ядерного роззброєння, це дозволяє обом сторонам тлумачити цю домовленість, як вони бажають.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня в Сінгапурі відбулася перша в історії американо-північнокорейських відносин зустріч чинного президента США з лідером Північної Кореї. Її основна тема - ядерне роззброєння КНДР і зменшення напруженості у відносинах між державами.

Саміт проходив в п'ятизірковому готелі Capella на курортному острові Сентоза. За його підсумками підписано спільну заяву, відповідно до якої США зобов'язуються надати гарантії безпеки КНДР в обмін на повну денуклеаризацію Корейського півострова. При цьому Трамп зазначив, що зняття санкцій проти КНДР слід очікувати тільки після того, як денуклеаризацію Корейського півострова буде завершено. Також він запевнив, що Північна Корея має намір знищити основний полігон з випробування ракетних двигунів.