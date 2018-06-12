Історичні переговори: Дональд Трамп і Кім Чен Ин завершили зустріч тет-а-тет (фоторепортаж, відео)

07:06, 12 червня 2018
Світ
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Дональд Трамп і Кім Чен Ин / REUTERS

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Вона проходила у сінгапурському готелі Capella на острові Сентоса і тривала близько 48 хвилин. Тепер переговори продовжаться в розширеному складі. На 06:30 за Києвом запланований робочий ланч двох лідерів, передає "КоммерсантЪ".

Нагадаємо, перед переговорами Дональд Трамп заявив: "У нас буде чудова дискусія. І вона буде неймовірно успішною. І це для мене честь. У нас будуть чудові відносини".

Кім Чен Ин зазначив, що країни подолали безліч перешкод, щоб провести саміт.

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп і Кім Чен Ин потиснули один одному руки і почали історичні переговори. Ця зустріч на найвищому рівні перша в історії американсько-північнокорейських відносин.

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Теги: #зустріч#Кім Чен Ин#Дональд Трамп