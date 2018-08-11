Меркель вважає систему прийому біженців в Євросоюзі нежиттєздатною

Канцлерка закликала держави ЄС спільно працювати над "справедливою системою розподілу" мігрантів та разом організовувати повернення біженців на батьківщину.

Канцлер ФРН Анґела Меркель після переговорів з прем'єром Іспанії Педро Санчесом заявила, що теперішні правила прийому біженців у ЄС - так званий Дублінський регламент - нині "не життєздатні".

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Про це повідомляє Новое время.

За чинними нормами, за мігранта відповідає та країна Євросоюзу, де він вперше перетнув зовнішній кордон ЄС.

"Тоді б у теорії до Німеччини ніколи б не зміг прибути жоден мігрант чи біженець", - сказала Меркель і наголосила, що реальність інакша.

Канцлерка закликала держави ЄС спільно працювати над "справедливою системою розподілу" та разом організовувати повернення біженців на батьківщину.

Меркель також наголосила, що Німеччина підтримує зусилля Іспанії, спрямовані на скорочення притоку біженців з Марокко Середземним морем.

За даними ООН, цього року до Іспанії Середземним морем дісталися вже понад 23 тисячі мігрантів. Це приблизно втричі більше, ніж за аналогічний період торік. При цьому щонайменше 1,5 тисячі осіб загинули під час спроби дістатися берегів Європи.