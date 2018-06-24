Більшість нелегальних мігрантів прагнуть потрапити до Німеччини

За даними МВС Німеччини, мігранти, які намагаються потрапити до країни, здебільшого рухаються за Балканським маршрутом.

Метою багатьох нелегальних мігрантів, які в'їхали на територію Європейського Союзу, є Німеччина.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на міністерство внутрішніх справ ФРН.

«Велика кількість мігрантів, які вже певний час перебувають у Греції чи лише прибули до цієї країни, вирушають далі - до Західної чи Північної Європи», - заявила офіційний представник МВС.

Читайте такожІталія опинилася в центрі скандалу через відмову пропустити судно із 629 голодуючими мігрантами з Африки

Греція, за її словами, як і раніше є «важливим центром незаконної міграції до Європи і ключовим пунктом нелегального перевезення людей».

Мігранти, які намагаються потрапити до ФРН, а також до інших країн на заході і півночі Європи, здебільшого переміщуються за Балканським маршрутом. Відправним пунктом для них є сухопутні кордони Греції з Македонією і Албанією, а також грецькі повітряні і морські порти. Представник німецького міністерства внутрішніх справ назвала цю територію «темнотою зоною».

За даними Європейського союзу, на сьогодні в Греції зареєстровано понад 50 тисяч мігрантів або біженців. Лише цього року на грецькі острови прибули майже 12 тис. прохачів притулку, а турецько-грецький сухопутний кордон до кінця травня перетнули 6 тис. мігрантів. Порівняно з минулим роком, їх частка зросла на 600 відсотків.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Франції Еммануель Макрон висловився за введення Євросоюзом фінансових санкцій щодо тих держав, які відмовляються приймати у себе шукачів притулку.