Рейтинг підтримки Путіна впав до рівня 2013 року - результати опитування

Найбільша підтримка (74%) у російського президента була в 2015 році.

Рейтинг підтримки президента Російської Федерації Володимира Путіна знизився до рівня 2013 року.

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Про це свідчать результати останнього опитування фонду "Громадська думка", який проводився 4-5 серпня.

Зокрема, станом на 5 серпня, відповідаючи на питання: "Уявіть собі, що наступної неділі знову відбудуться вибори президента РФ. Скажіть, будь ласка, як, за кого з кандидатів Ви б проголосували?", 45% респондентів віддали перевагу Путіну.

Згідно з графіком результатів дослідження з 2008 року, останній раз такий рейтинг Путін мав у 2013 році. Тоді він теж становив 45%. Найбільша підтримка (74%) у російського президента була в 2015 році.

Варто зазначити, що рейтинг підтримки російського президента знизився нижче за 50% станом на 24 червня цього року.

Водночас Путіну також менше стали довіряти росіяни. Так, на питання: "Ви довіряєте чи не довіряєте Путіну?", 24% опитаних відповіли "безумовно довіряю" (наприкінці липня - 25%). Також "абсолютно не довіряю" відповіли 17% респондентів (наприкінці липня - 15%).

Довідка УНІАН. Репрезентативне опитування проводилося серед населення старше 18 років. В опитуванні брали участь 3000 респондентів - жителів 207 міських і сільських населених пунктів у 73 суб'єктах РФ. Інтерв'ю в режимі face-to-face проходили за місцем проживання респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,5%.