Путін – "шизофренік і маніяк": Тука закликав українців готуватися до "будь-якого сценарію"

Заступник очільника МТОТ вважає, що Україні через непередбачуваність Володимира Путіна варто готуватися до будь-якого сценарію.

Президент РФ Володимир Путін уже заявив, що можливий вступ до НАТО України і Грузії "є прямою загрозою національній безпеці Росії". Передбачити ж подальші дії Кремля у разі успішного приєднання України до Північноатлантичного Альянсу просто неможливо.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, назвавши Путіна шизофреніком і маніяком, повідомляє «Обозреватель».

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"Теоретично, все може бути. На жаль, ми маємо справу з шизофренічно-маніакальною людиною, яка побудувала в сусідній державі авторитарний режим і яка фактично може здійснити будь-які свої забаганки: жодного супротиву в суспільстві, ані всередині цієї держави, ані в політикумі цієї держави, на сьогодні ця людина не має", - упевнений Тука.

"Залізти в голову цьому "володарю кілець" і спрогнозувати, які у нього там ідеї і наміри, що у нього завтра в голові буде, що післязавтра, це просто неможливо", - сказав заступник міністра.

На його думку, Україні потрібно готуватися до будь-якого сценарію, проте Тука налаштований рішуче.

"Я не можу зрозуміти, чим ще нас можна налякати? У нас уже захопили Крим. У нас убили кілька тисяч наших громадян", - додав він.