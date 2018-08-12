Президент Туреччини пригрозив "розпрощатися" із США і піти до нових союзників

Турецький президент заявив, що Туреччина звернеться до нових ринків, нових партнерів та альтернативних фінансових інструментів.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив Сполученим Штатам Америки "розпрощатися" з ними і "звернутися до нових партнерів та альянсів".

Про це повідомляє Anadolu.

"Ми розпрощаємося з тими, хто жертвує своїм стратегічним партнерством і союзництвом з країною з населенням 81 млн осіб, воліючи мати справу з терористичними організаціями", - сказав Ердоган.

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Президент Туреччини попередив, що його країна звернеться до нових ринків, нових партнерів та альтернативних фінансових інструментів.

"Якщо ви будете тиснути на нас через долар, ми будемо шукати інші способи виконання наших завдань", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що односторонні дії Вашингтона проти Анкари змушують Туреччину шукати нових друзів і союзників. За словами Ердогана, Туреччина і США були стратегічними партнерами протягом шести десятиліть, однак Вашингтон «неодноразово і послідовно» не поважав інтереси турецького народу.