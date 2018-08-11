США змушують Туреччину шукати нових союзників - Ердоган

Вашингтон повинен відмовитися від помилкового уявлення про те, що двосторонні відносини можуть бути асиметричними, і усвідомити, що у Туреччини є альтернативи.

Односторонні дії Вашингтона проти Анкари змушують Туреччину шукати нових друзів і союзників.

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Про це в статті для The News York Times написав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. За словами Ердогана, Туреччина і США були стратегічними партнерами протягом шести десятиліть, однак Вашингтон «неодноразово і послідовно» не поважав інтереси турецького народу, передає kommersant. «Якщо Сполучені Штати не почнуть поважати суверенітет Туреччини і не доведуть, що розуміють виклики, з якими стикається наша країна, наше партнерство може опинитися під загрозою», - заявив президент Туреччини.

В якості прикладу турецький президент наводить реакцію США на спробу держперевороту, здійснену у Туреччині у ніч на 16 липня 2016 року. Як пише Ердоган, «замість того, щоб стати на сторону турецької демократії, офіційні особи США обережно закликали до стабільності в Туреччині». Він також нагадує, що США відмовляються видати Туреччини ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації перевороту.

Ердоган звинуватив США у підтримці «Робочої партії Курдистану», яка в Туреччині визнана терористичною організацією. За оцінками турецької влади, за останні роки Вашингтон використав 5 тис. вантажівок і 2 тис. вантажних літаків для доставки зброї курдським формуванням в Сирії.

«У часи, коли зло зачаїлося по всьому світу, односторонні дії США - нашого союзника протягом десятиліть - проти Туреччини послужать лише підриву американських інтересів і безпеки. Поки не пізно, Вашингтон повинен відмовитися від помилкового уявлення про те, що наші відносини можуть бути асиметричними, і усвідомити, що у Туреччини є альтернативи. Нездатність відмовитися від тенденції до однобічного підходу і неповагу змушує нас почати шукати нових друзів і прихильників», - пояснив Ердоган.

10 серпня США оголосили про збільшення мит на алюміній (до 20%) і сталь (до 50%) з Туреччини. За словами президента США Дональда Трампа, відносини Анкари і Вашингтона «не так гарні». Туреччина пообіцяла відповісти на введені США тарифи.