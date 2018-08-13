У Вашингтоні пройшли акції неонацистів та їх противників

До початку акції радикалів в центрі столиці США зібралися сотні їх противників.

У Вашингтоні в неділю, 12 серпня, пройшла акція неонацистів ("білих расистів"), приурочена до річниці заворушень в Шарлотсвіллі.

Як передає dw.com, учасники заходу пройшли маршем до Лафайєт-сквер біля Білого дому, а потім провели двогодинний мітинг.

Організатори маршу "білих расистів" закликали учасників мати з собою тільки прапори США і південних штатів, а газові балончики, біти, ножі та іншу зброю залишити вдома. Рік тому під час протестів розвивалися, серед інших, прапори зі свастикою, а деякі демонстранти були озброєні.

До початку акції радикалів в центрі столиці США зібралися сотні їх противників. Маніфестанти тримали в руках плакати з написами: "Депортувати нацистів", "Перевага білої раси - це тероризм" або "Ні нацистам - немає ККК - немає фашистським США".

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Поліція посилила кордон навколо Білого дому напередодні маніфестації ультраправих. Десятки поліцейських перекрили дороги, встановили на Лафайєт-сквер металеві загородження, щоб запобігти можливим зіткненням.

Раніше в той же день в центрі Шарлотсвілля пройшла демонстрація проти расизму, в якій взяли участь більше 100 осіб. Зокрема, вони критикували дії поліції, вигукуючи: "Поліцейські і Клан йдуть рука об руку". Побоюючись нової хвилі заворушень в самому місті і в усьому штаті Вірджинія було оголошено режим надзвичайної ситуації.

12 серпня 2017 року в Шарлотсвіллі відбулися зіткнення між представниками ультраправих угруповань і їх противниками після рішення влади демонтувати пам'ятник командувачу силами конфедератів у громадянській війні генералу Роберту Едварду, який вважається суперечливою особистістю в історії США. Протест підтримали, зокрема, расистська угруповання "Ку-клукс-клан" і правоекстремістський рух "Альтернативні праві".

В ході акції один з її учасників, який дотримується неонацистських поглядів, на автомобілі в'їхав у натовп демонстрантів. В результаті одна жінка загинула і ще 19 осіб отримали травми.

Організатор минулорічної демонстрації в Шарлотсвіллі Джейсон Кесслер обіцяв провести в неділю демонстрацію на підтримку "цивільних прав білих", після того, як влада вірджинського міста відмовила йому в дозволі на проведення заходу.