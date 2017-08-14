Мер Шарлотсвілля вважає Трампа відповідальним за сутички між ультраправими та їх противниками

Мер американського міста Шарлотсвілль Майк Сайнер, де трапились сутички між ультраправими і їх противниками, внаслідок яких загинули три людини та десятки постраждали, поклав відповідальність за заворушення в місті на президента США Дональда Трампа, повідомляє DW.

"Як свідчить стара приказка, якщо ти танцюєш з дияволом, то змінюється не диявол, а ти", - заявив він.

Читайте такожВодій, що врізався в демонстрантів у США, надихався нацистськими ідеями - ЗМІ

Крім того, Сайнер закликав Трампа "подивитися в дзеркало".

За словами мера, загравання Трампа з ультраправими під час виборчої кампанії сприяли зростанню радикальних настроїв у країні.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня в американському місті Шарлотсвілль (штат Вірджинія) виникли сутички за участю ультраправих, через що було запроваджено режим надзвичайного стану.

Акцію "Об'єднаємо правих" заявляли як мітинг протесту проти планів демонтажу статуї генерала Роберта Лі в парку Визволення (чорношкірих рабів) у центрі Шарлотсвілль і вона мала початися в опівдні за місцевим часом. Генерал Лі командував армією південних штатів, які зазнали поразки в Громадянській війні 1861-65 років.

Внаслідок жорстоких сутичок одна людина загинула та 30 отримали поранення.

Крім того, ще дві людини загинули після падіння вертольота поліції, який вивчав оперативну обстановку у місті.