Екс-радник Трампа заявила, що записувала розмови в Білому домі

У Білому домі заявили, що книга екс-радника президента США «сповнена брехні і помилкових звинувачень», а сам Трамп в суботу назвав Омаросу Маніголт-Ньюман «нікчемною».

Колишній радник президента Трампа Омароса Маніголт-Ньюман заявила в неділю, що таємно записувала розмови, які вела в Білому домі, включаючи бесіду про її звільнення главою адміністрації Джоном Келлі в ситуаційної кімнаті, де приймаються посилені заходи безпеки.

Це вкрай незвичайне визнання відразу ж викликало критику з боку союзників президента, пише Голос Америки..

Фрагменти її розмови з Келлі були відтворені в ефірі програми «Зустріч з пресою» на каналі NBC, в якій вона з'явилася у зв'язку з публікацією її нової книги «Зірвався з петель» (Unhinged), яка днями надійде в продаж.

У цій книзі вона дає похмуру характеристику президентові Дональду Трампу. Маніголт-Ньюман була учасницею реаліті-шоу Трампа The Apprentice і стверджує, щоправда, без будь-яких доказів, що існують записи цього шоу, на яких Трамп вимовляє слово «негр».

При цьому вона пише, що сама не прослуховувала ці записи. Однак вона заявила ведучому Чаку Тодду, що після завершення роботи над книгою вона чула запис Трампа під час поїздки в Лос-Анджелес. «Я чула його голос так само ясно, як зараз», – сказала вона.

Однак інший запис, який вона обговорювала в неділю, може виявитися настільки ж вибухонебезпечним.

«Хто в здоровому глузді вважає доречним таємно записувати голову апарату Білого дому в ситуаційної кімнаті?» – написала в «Твіттері» голова Національного комітету Республіканської партії Ронна Макденіел.

У ситуаційну кімнату заборонено проносити стільникові телефони та інші записувальні пристрої.

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У запису, який був відтворений в ефірі, і який Маніголт-Ньюман цитує в своїй книзі, можна почути, як Келлі каже, що вона може розглядати час, проведений нею в Білому домі, як рік «служби країні», і згадує про можливі «труднощі в майбутньому», пов'язані з її «репутацією».

Маніголт-Ньюман сказала, що розцінила цей коментар, як «загрозу», і відстоювала правоту свого рішення таємно записати цей і інші розмови в Білому домі, вважаючи це формою захисту.

«Якщо б у мене не було цих записів, ніхто в Америці мені б не повірив», – сказала вона.

Білий дім поки не відреагував на запис розмови, але спробував дискредитувати книгу. Прес-секретар Білого дому Сара Хакабі Сандерс заявила, що книга «сповнена брехні і помилкових звинувачень», а Трамп в суботу назвав Маніголт-Ньюман «нікчемною».

Радник Білого дому Келліенн Конвей також засумнівалася в достовірності заяв Маніголт-Ньюман в інтерв'ю програмі «тижня» на каналі АВС.

«До цієї книги я ніколи не чула, щоб Омароса говорила такі жахливі речі про нинішнього президента», – сказала вона, зауваживши, що Маніголт-Ньюман давала «яскраву оцінку Дональду Трампу, як бізнесмену, зірки шоу The Apprentice, кандидату в президенти, а потім і президента США».

За словами Конвей, за два з гаком роки роботи з Трампом вона ніколи не чула, щоб він допускав образи расистського характеру на чиюсь адресу.

Маніголт-Ньюман протягом багатьох років була переконаним прихильником президента. Будучи афроамериканкою, яка займає високу посаду в Білому домі, вона заперечила твердження про те, що президент є расистом.

Тепер вона заявляє, що Трамп «використовував» її протягом кількох років, і називає його «шахраєм», який «маскується під людину, відкритого для роботи з різними групами людей», хоча є «справжнім расистом».

«Я була співучасницею в обмані країни, яким займався Білий дім, – сказала вона. – Я давала слабину, коли справа стосувалася Дональда Трампа».

У річницю акції прихильників ідеї переваги білої раси в Шарлотсвиллі, Маніголт-Ньюман заявила, що Трамп використовує расове питання для «збудження його електоральної бази», і що він не здатен об'єднати країну, оскільки «ставить себе вище країни кожен день».