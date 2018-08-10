Екс-радниця Білого дому звинуватила Трампа у расизмі: він називав афроамериканців словом на літеру «Н»

Критики вважають, що це лише спроба колишньої підлеглої помститися американському президенту за звільнення.

Нинішній президент США Дональд Трамп «расист», який не соромиться вживати образливе слово на літеру «Н» щодо афроамериканців. Про це в своїй мемуарах написала колишня радниця Білого дому Омароса Маніго Ньюман.

Як пише The Guardian, перш ніж потрапити на державну службу, вона була учасницею телешоу Трампа під назвою «Учень». Ньюман стверджує, що під час зйомок нинішній президент «багато разів» вдавався до расистських висловлювань. І це навіть було записано.

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Ще з часів передвиборчої кампанії Трампу закидали вживання зневажливого слова на літеру «Н» у відношенні до афроамериканців під час зйомок шоу. З тих часів ходили чутки про існування вирізок зі зйомок з його расистськими випадами. Ньюман у своїй книзі, яка з’явиться на полицях наступного тижня, стверджує, що всі ці чутки – правда.

За словами жінки, вона сама була свідком того, як Дональд Трамп вживав расистські епітети про чоловіка голови канцелярії Білого дому Келліенн Конвей. Джордж Конвей має філіппінське походження.

«Подивись на статтю цього Джорджа Конвея! Довбаний нелояльний фліп! Клятий гу-гу!», - цитує слова Трампа Ньюман.

Видання пояснює, що слова «фліп» і «гу-гу» - це образливі означення для філіппінців. Критики стверджують, що слова екс-радниці Білого дому не заслуговують довіри. І, вірогідно, вона намагається очорнити президента, щоб помститися за своє звільнення в грудні. Але сама Ньюман пише, що це не так. Вона наголошує, що перед звільненням «усвідомила, що Дональд Трамп дійсно расист, ханжа і ненавидить жінок».

«Моя впевненість у записі вживання ним слова на літеру «Н» і його часте використання того слова були вершиною цілої гори дійсно переконливих речей, які я спостерігала поруч з ним, зокрема впродовж останніх двох років», - стверджує жінка.

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«Використання слова на «Н» було не просто способом говорити. Гірше, саме так він думав про мене і про афроамериканців в цілому», - додала вона, пригадуючи часи свого звільнення з Білого дому.

Трамп був ведучим шоу «Учні» на телеканалі NBC в 2004-2015 роках, перш ніж оголосив про намір стати президентом США. Він досі любить похвалитися своїми високими рейтингами в ролі телезірки. Під час передвиборчої кампанії в жовтні 2016 року спалахнув скандал, коли в пресу потрапив запис, на якому Трамп говорив щось про те, як треба «хапати жінок за піхву». Тоді шум у ЗМІ посилив продюсер перших двох сезонів «Учнів» Білл Пруітт, який додав, що за лаштунками шоу було і «дещо гірше». Актор і комік Том Арнольд заявив, що у нього є відео, на якому Трамп говорить расистські речі.

«У мене є всі вирізки з «Учнів», на яких всі погані речі, які він хоч колись говорив, кожна образа і навіть расистські випади. Там він сидить у кріслі і каже слово на літеру «Н», слово на літеру «П», називає свого сина відсталим, він поводився дуже грубо з власною дитиною», - говорив Арнольд.

Однак, компанія Metro-Goldwyn-Mayer, яка володіє правами на телешоу, заборонила публікувати відео «через різні юридичні і контрактні вимоги».