Підсумки зустрічі Путіна і Трампа перевершили очікування Москви - CNN

Росія вважає, що переговори Путіна і Трампа закінчилися краще, ніж очікувалося. "Особливе задоволення" принесла підсумкова прес-конференція, розповіли в американській розвідці.

Джерела CNN у розвідці США розповіли журналістам, що в Росії оцінили підсумки зустрічі глави Білого дому з президентом Росії як такі, що "перевершили очікування". Особливо "задоволені" в Москві підсумковою прес-конференцією.

Як передає CNN, за даними розвідки, при цьому в Москві "дивуються, чому Трамп не проводить більше доброзичливих по відношенню до Росії законодавчих ініціатив" за підсумками саміту. "Кремль закриває очі на той факт, що Конгрес та інші особи у США відіграють значну роль у виробленні політики США", - цитує телеканал своє джерело.

У розвідці відзначили, що Росія була "особливо задоволена" прес-конференцією, яку Путін і Трамп дали за підсумками зустрічі. Під час виступу президент США заявив, що у нього немає доказів втручання Росії в американські вибори.

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Як повідомляв УНІАН, після зустрічі 16 липня з Путіним на спільній прес-конференції Трамп заявив, що конструктивний діалог з Росією відкриває нові шляхи для досягнення миру і стабільності в світі.

Він повідомив, що разом з Путіним збирається врегулювати багато світових проблем, а Росія має намір співпрацювати з США у питанні ядерного роззброєння Північної Кореї.

23 липня президент США підкреслив, що на зустрічі з президентом РФ не йшов ні на які поступки.

24 липня спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявив, що Україна нічого не втратила від зустрічі Трампа і Путіна в Гельсінкі.