У ЗМІ потрапила записка, яку Путін нібито передав Трампу

У Білому домі відмовилися підтвердити або спростувати справжність документа, який, за даними ЗМІ, був переданий Трампу Путіним в ході розмови тет-а-тет.

Видання Politico опублікувало записку, яку нібито передав президент Росії Володимир Путін главі США Дональду Трампу під час зустрічі у Гельсінкі 16 липня. У документі міститься низка пропозицій по взаємному роззброєнню.

Видання розкриває зміст російськомовної версії документа. Як стверджує Politico, вони отримали його від російських чиновників.

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У записці викладено пропозиції, які стосуються сфери контролю над озброєннями: продовження двостороннього договору про обмеження ядерної зброї, а також укладення нового договору, що обмежує розміщення зброї в космосі.

У Білому домі відмовилися підтвердити або спростувати справжність документа, що опинився в розпорядженні Politico. Водночас представник Ради національної безпеки Гарретт Маркіз заявив, що президенти не обмінювалися ніякими пропозиціями, оформленими у письмовому вигляді.

У той же час, раніше Путін розповів журналістам про записку з "низкою конкретних пропозицій", яку передали "американській стороні".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Білому домі заявили, що Трамп готовий приїхати до Путіна до Москви, як тільки отримає запрошення.