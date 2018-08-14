На мосту в Італії було до десятка автомобілів під час «апокаліптичного» обвалу – очевидці

Медики допускають, що після інциденту буде багато жертв.

Міністр транспорту Італії Даніло Тонінелі назвав обвал шляхопроводу в Генуї «величезною трагедією». А члени місцевої бригади пожежників розповідали, що обвал мосту, який стався близько 11:30 за місцевим часом під час зливи, міг закінчитися людськими жертвами.

Як повідомляє Reuters, у службі швидкої допомогти лише погодилися підтвердити, що надійшло двоє поранених людей. Однак, медики додали: «Ми припускаємо, що, нажаль, там може бути багато мертвих».

Міст, який завалився, був збудований у Генуї в 1960-х роках. Його реконструкцію провели в 2016-му. Він проходить над річкою, залізничними шляхами і будинками. Очевидці розповіли телеканалу Sky Italia, що «вісім чи дев’ять машин» були на мосту, коли він обвалився. А сам інцидент був схожий «на апокаліптичну сцену». Висота мосту сягала 50 метрів.