В Італії обвалився автомобільний міст заввишки 50 метрів: десятки загиблих (фото, відео)

14:51, 14 серпня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

У Генуї на півночі Італії обвалився автомобільний міст висотою близько 50 метрів, по якому проходила платна автомагістраль A10.

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Про це повідомляє Il Secolo XIX. Є жертви, рятувальники кажуть про, щонайменше, 20 людей.

Як зазначає ВВС, голова місцевої служби швидкої допомоги повідомляє, що є «десятки загиблих». Ділянка, яка обвалилася, в основному впала на залізничні колії, разом з автомобілями і вантажівками.

Судячи з фотографій і відео, обвалилася центральна частина мосту.

Як повідомляє британський телеканал Sky News, існують підстави вважати, що близько 10 транспортних засобів перебували на 200-метровій частині мосту, яка обвалилася в результаті несподіваного і руйнівного шторму.

Раніше у Росії обвалився міст Інтернаціональної дружби.

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Теги: #Італія#міст#Генуя