В Італії обвалився автомобільний міст заввишки 50 метрів: десятки загиблих (фото, відео)
У Генуї на півночі Італії обвалився автомобільний міст висотою близько 50 метрів, по якому проходила платна автомагістраль A10.
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Про це повідомляє Il Secolo XIX. Є жертви, рятувальники кажуть про, щонайменше, 20 людей.
Si capisce meglio la portata con questo video #pontemorandi#genova#video#crollopic.twitter.com/c4XFXm4HuC— Farmacia Serra (@farmaciaserrage) August 14, 2018
Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ— Sergio Battelli (@BattelliSergio) August 14, 2018
#14ago#Genova 12:00, crolla parte del ponte Morandi sulla #A10. Le squadre #vigilidelfuoco stanno operando in massa, attivatinteam usar e cinofili pic.twitter.com/gjSJLvjw1K— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 14, 2018
Ecco qualche altra foto di #ponte#morandi#genova#crollo#autostradepic.twitter.com/3fm9ijra8R— Farmacia Serra (@farmaciaserrage) August 14, 2018
Як зазначає ВВС, голова місцевої служби швидкої допомоги повідомляє, що є «десятки загиблих». Ділянка, яка обвалилася, в основному впала на залізничні колії, разом з автомобілями і вантажівками.
Судячи з фотографій і відео, обвалилася центральна частина мосту.
Як повідомляє британський телеканал Sky News, існують підстави вважати, що близько 10 транспортних засобів перебували на 200-метровій частині мосту, яка обвалилася в результаті несподіваного і руйнівного шторму.
Раніше у Росії обвалився міст Інтернаціональної дружби.