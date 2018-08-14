Обвал мосту в Італії: МВС повідомило про 11 загиблих, ще п'ятеро у критичному стані

За інформацією британського телеканалу Sky News, внаслідок обвалу загинули десятки людей.

Міністерство внутрішніх справ Італії повідомило про 11 загиблих внаслідок обвалу мосту «Моранді» у місті Генуя.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

За даними МВС Італії, 11 осіб загинули, ще п'ятеро були госпіталізовані і перебувають у критичному стані. Під завалами залишаються декілька розбитих транспортних засобів із загиблими.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 серпня, на півночі Італії в місті Генуя обвалився міст. За інформацією британського телеканалу Sky News, внаслідок обвалу загинули десятки людей.

За повідомленням італійського агентства ANSA, жертвами трагедії стали декілька осіб, двох людей вдалося витягнути з-під завалів живими. Під завалами перебувають роздавлені транспортні засоби, в салонах яких є загиблі.