Санкційний тиск посилює позицію США на переговорах з РФ - Волкер

19:44, 15 серпня 2018
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Курт Волкер / REUTERS

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер наголошує, що санкційний тиск посилює позицію США на переговорах з Російською Федерацією.

Про це дипломат сказав в ефірі телеканалу "Прямий". За його словами, запроваджені проти РФ санкції мають певний ефект.

"Вони ще не змінили фундаментальну політику Росії щодо Криму або Донбасу, але я знаю, що вони створюють тиск, і є побажання з російської сторони, щоб якимось чином ці санкції зняли. Отже, ми бачимо, що той тиск, який створюється, він посилює нашу позицію на переговорах", - наголосив Волкер.

Також він зазначив, якщо Росія буде згодна на втілення положень Мінських угод, то лише тоді можна говорити про їх скасування.

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"Але в іншому разі ці санкції будуть лише посилюватися. У нас зараз є багато пакетів санкцій проти Росії, пов'язаних з отруєнням Скрипалів, з ситуацією в Україні, з порушеннями прав людини, і ми просто хочемо показати Росії, що така ситуація не може тривати. Ми хочемо, щоб Росія виступила з пропозиціями до покращення ситуації і досягнення миру, а до того ми крок за кроком будемо запроваджувати подальші санкції, поки Росія не почне співпрацювати для знаходження рішення", - підкреслив спецпредставник США.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Держдепартамент США анонсував введення санкцій проти РФ через отруєння екс-полковника російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському місті Солсбері. Санкції мають набути чинності, орієнтовно, 22 серпня.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про категоричне неприйняття введення санкцій США проти РФ через отруєння Скрипалів.

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Теги: #Росія#санкції#США