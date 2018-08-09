США напередодні Дня Незалежності України вдарять по РФ новими санкціями: ЗМІ розкрили подробиці

Новий пакет обмежувальних заходів щодо Росії набере чинності напередодні Дня Незалежності України.

22-го серпня наберуть сили санкції США проти Росії за використання нею хімічної зброї проти власних громадян.

Про це йдеться у заяві речниці Державного департаменту США Хізер Науерт, передає "Голос Америки".

"Після використання нервово-паралітичної речовини "Новичок" при спробі вбивства громадянина Великої Британії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії Скрипаль, США 6-го серпня 2018-го року вирішили, згідно до Закону про знищення хімічної та бактеріологічної зброї від 1991-го року, що уряд Російської Федерації використав хімічну або біологічну зброю, порушивши міжнародне законодавство, або використав смертельну біологічну або хімічну зброю проти власних громадян", - йдеться у заяві.

Відзначається, що санкції наберуть сили в момент публікації у Федеральному реєстрі США (офіційне видання федерального уряду, в якому публікуються офіційні документи та рішення - прим. ГА) орієнтовано 22-го серпня.

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Американський канал NBC навів подробиці запланованих санкцій. Очікується, що вони неабияк вдарять по Росії.

Канал відзначає, що санкції будуть запроваджені у два етапи.

На першому етапі запрацюють обмеження щодо експорту до Росії та фінансових операцій. Вплив цих санкцій може бути обмеженим, бо вони перетинаються із іншими санкційними заходами щодо Росії, які вже діють.

"Найбільший вплив першого ешелону санкції очікується від обмежень на експорт деяких чутливих товарів сфери національної безпеки. У минулому до цього переліку входили електронні пристрої та компоненти, а також прилади для тестування та налагодження авіаційного обладнання. До запровадження санкцій експорт таких технологій розглядався окремо у кожному випадку", - відзначає NBC.

Санкції другого ешелону стануть надзвичайно болючими для Москви, важають в NBC. Вони мають запрацювати за три місяці після запровадження першої ланки, якщо Росія не надасть "надійних запевнень", що не буде використовувати хімічну зброю у майбутньому і не допустить інспекторів ООН на об'єкти.

"На цьому етапі США можуть знизити рівень дипломатичних відносин із Росією, позбавити "Аерофлот" можливості здійснювати рейси до США, скасувати значну частину експорту та імпорту між країнами", - відзначають в американському ЗМІ.