У США підліток пережив смертельний удар блискавки завдяки своєму скейтборду – ЗМІ (відео)

Хлопця екстрено госпіталізували, він провів у комі три дні.

У США підліток отримав смертельно небезпечний удар блискавки, але вижив завдяки своєму скейтборду. Інцидент потрапив на відео.

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Як повідомляє Mail Online, 13-річний Джозайя Відман з міста Ель-Міраж, штат Арізона, катався на скейтборді з другом у місцевому парку, коли вони потрапили під грозову зливу і йшли додому.

Хлопця вразила блискавка, але він був частково захищений від її шкідливого впливу, оскільки металеві елементи на дошці, як стверджується, заземлили заряд.

Від удару підлітка підкинуло вгору. Він упав на землю, вдарився головою і втратив свідомість. На щастя, хлопця екстрено госпіталізували, він провів три дні в комі.

За словами батька підлітка, лікарі вважають, що скейтборд допоміг врятувати дитині життя – без нього блискавка могла завдати серйозної шкоди.

Сам Джозайя також переконаний, що без свого скейту, ймовірно, був би вже мертвий. У нього діагностували лише мінімальні травми та опіки.

Раніше повідомлялося, що обвалення магістрального мосту «Моранді» на півночі Італії в місті Генуя сталося через удар блискавки. В результаті обвалення загинули десятки людей.