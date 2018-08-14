Міст в Італії обвалився через удар блискавки - очевидці

Свідки бачили, як блискавка вдарила у міст, після чого він обвалився.

Обвал магістрального мосту «Моранді» на півночі Італії в місті Генуя стався через удар блискавки.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA з посиланням на свідків події.

«Це сталося одразу ж після 11:30, коли ми побачили, як блискавка вдарила у міст, і ми бачили, як міст завалився», - сказав свідок.

Як повідомляють джерела у поліції, серед загиблих внаслідок обвалу мосту є дитина.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 серпня, на півночі Італії в місті Генуя обвалився міст. За інформацією британського телеканалу Sky News, внаслідок обвалу загинули десятки людей.

За повідомленням італійського агентства ANSA, яке посилається на МВС Італії, жертвами трагедії стали 11 осіб, ще п'ятеро осіб перебувають у лікарні у критичному стані.

Крім того, під завалами залишаються декілька розбитих транспортних засобів із загиблими.

МЗС України з'ясовує, чи є українці серед загиблих внаслідок обвалу мосту.