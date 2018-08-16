Newsweek: Манафорту загрожує три століття у в’язниці

Засудження колишнього політтехнолога Януковича може стати знаковим у США.

Адвокати Пола Манафорта, який очолював виборчий штаб Дональда Трампа, а також був політтехнологом екс-президента України Віктора Януковича, завершили свою лінію захисту після того, як суд відмовився рухатися в напрямку виправдання лобіста і закоренілого інсайдера у Вашингтоні.

Після 11 днів суду долю Манафорта передадуть в руки присяжних Східного округу Вірджинії. Але перед тим прокурори і захист ще обміняються аргументами. Якщо його визнають винним за всіма обвинуваченнями у штаті Вірджинія і якщо відкинути можливі обвинувачувальні вироки у справах у окрузі Колумбія, 69-річного політтехнолога можуть відправити до в’язниці на максимальний термін у 305 років.

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Про це пише Newsweek, додаючи, що справа Манафорта може стати головним прикладом результатів розслідування спеціального представника Департаменту юстиції США Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори США у 2016 році. Колишній голова виборчого штабу Трампа, який також допоміг нинішньому президенту стати кандидатом від Республіканської партії, зіштовхнувся з обвинуваченнями у податковому і банківському шахрайстві. Зокрема, за кожен з 9 епізодів банківських махінацій, які інкримінують Манафорту, американським законом передбачено максимальне покарання у вигляді ув’язнення на 30 років. Таким чином, якщо його визнають винним у кожному з них, це вже в сумі 270 років в’язниці.

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Федеральні прокурори також зазначали у своєму поданні, що на додачу Манафорту можуть докинути ще 8 років за податкові махінації. Окрім обвинувачень у штаті Вірджинія, над політтехнологом нависли інші справи, в рамках яких його підозрюють у порушеннях правил роботи лобіста, а також у змові. В разі доведення вини, його чекають ще додаткові 20 років в’язниці.