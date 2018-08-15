Суд у США готується до вироку екс-раднику Януковича Манафорту (відео)

12:09, 15 серпня 2018
Політика
289 0
Пол Манафорт / REUTERS

Як йдеться в сюжеті ТСН, американський суд ось-ось вирішить долю колишнього голови штабу Трампа та піарника Януковича Пола Манафорта. За кілька годин, коли в Америці настане ранок, журі присяжних почує останнє слово прокурорів і адвокатів, після чого - зачиниться для обговорення. 

Читайте також"Опоблок" не доплатив Манафорту $2,4 мільйона за послуги у 2014 році – свідок

Це перший, але не останній процес проти Манафорта. Другий відбудеться за місяць у Вашингтоні. На ньому розглядатимуться звинувачення у відмиванні грошей та незаконному лобіюванні інтересів Партії регіонів в США без відповідної реєстрації, що є дуже серйозним порушенням американських законів.

Адвокати політтехнолога напередодні провели майже три години наодинці з прокурорами та суддею – доводили, що Манафорт не знав про несплату податків і про те, що треба декларувати гроші. А в деяких фірмах він співвласник. Отже, не несе повної відповідальності.  Однак суддя зазначив, що присяжні отримають справу в повному обсязі для винесення вироку.

За справою спостерігають камери не лише Америки, а й усього світу, вона – показова. Це перша справа команди спецпрокурора Роберта Мюллера, яка майже 1,5 року розслідує можливі зв’язки Кремля зі штабом Дональда Трампа, головою якого певний час був Манафорт.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Розслідування проти Манафорта
Теги: #суд#США#Пол Манафорт