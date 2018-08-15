Суд у США готується до вироку екс-раднику Януковича Манафорту (відео)

За справою спостерігають камери не лише Америки, а й усього світу, вона – показова.

У США суд готується до винесення вироку скандальному політтехнологу Полу Манафорту.

Як йдеться в сюжеті ТСН, американський суд ось-ось вирішить долю колишнього голови штабу Трампа та піарника Януковича Пола Манафорта. За кілька годин, коли в Америці настане ранок, журі присяжних почує останнє слово прокурорів і адвокатів, після чого - зачиниться для обговорення.

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Це перший, але не останній процес проти Манафорта. Другий відбудеться за місяць у Вашингтоні. На ньому розглядатимуться звинувачення у відмиванні грошей та незаконному лобіюванні інтересів Партії регіонів в США без відповідної реєстрації, що є дуже серйозним порушенням американських законів.

Адвокати політтехнолога напередодні провели майже три години наодинці з прокурорами та суддею – доводили, що Манафорт не знав про несплату податків і про те, що треба декларувати гроші. А в деяких фірмах він співвласник. Отже, не несе повної відповідальності. Однак суддя зазначив, що присяжні отримають справу в повному обсязі для винесення вироку.

За справою спостерігають камери не лише Америки, а й усього світу, вона – показова. Це перша справа команди спецпрокурора Роберта Мюллера, яка майже 1,5 року розслідує можливі зв’язки Кремля зі штабом Дональда Трампа, головою якого певний час був Манафорт.