"Найбідніший президент у світі": екс-глава Уругваю відмовився від пенсії

У політичних колах Уругваю ходять чутки, що колишній президент залишив посаду сенатора, щоб знову балотуватися на президентських виборах 2019 року.

Колишній президент Уругваю Хосе Мухіка, прозваний "найбіднішим президентом у світі" за скромний спосіб життя, заявив, що не хоче отримувати пенсію сенатора.

Як пише Бі-бі-сі, Мухіка працював в уругвайському сенаті з 2015 року. На цю посаду перейшов після того, як закінчився його президентський термін. У минулий вівторок він покинув пост сенатора.

Колишній президент міг би залишатися в сенаторському кріслі аж до 2020 року, але не став, написавши в листі з проханням про вихід на пенсію, що "втомився після довгої подорожі".

"Незважаючи на це, поки мій розум ще працює, я не можу відмовитися від солідарності та ідейної боротьби", - йдеться в листі екс-президента на ім'я голови сенату і віце-президента країни Лусії Тополанські, дружини Мухікі.

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Йому 83 роки. Близько 14 років він провів у військових в'язницях.

Протягом свого президентського терміну і після нього Мухіка разом з дружиною жив на своїй фамільній фермі неподалік від столиці країни Монтевідео. Вони вирощували квіти на продаж.

Мухіка віддавав на благодійність близько 90% своєї зарплати, а його єдиною власністю, не рахуючи ферми, був автомобіль Volkswagen Beetle 1987 року випуску. За машину Мухіку в 2014 році запропонували мільйон доларів, але він відмовився продавати "Фольксваген", заявивши, що йому ні на чому буде перевозити свого триногого собаку.

Вихід Мухико на пенсію не став несподіванкою - він попередив, що готується піти, за два тижні до відставки. Втім, у політичних колах Уругваю ходять чутки, що колишній президент залишив посаду, щоб знову балотуватися на президентських виборах 2019 року.

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