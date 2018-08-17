Шість екс-директорів ЦРУ звинуватили Трампа в замаху на свободу слова

Автори листа переконані, що президент Трамп керувався політичними міркуваннями, а не державними інтересами.

У США дванадцять колишніх високопоставлених американських розвідників, серед яких шість екс-директорів ЦРУ, підписали лист проти рішення Дональда Трампа про позбавлення допуску колишнього глави ЦРУ Джона Бреннана до державної таємниці.

Автори листа назвали рішення Трампа "необдуманим і безпрецедентним", повідомляє Новое время з посиланням на The Guardian.

У листі також йдеться про те, що "дії президента не мають жодного стосунку" до питань безпеки і є спробою "заглушити свободу слова".

Автори листа переконані, що президент Трамп керувався політичними міркуваннями, а не державними інтересами.

Вільям Макрейвен, який очолював операцію проти Усами бен Ладена, звинуватив Трампа у тому, що той "принизив" США перед міжнародною спільнотою та розколов американське суспільство. Про Бреннана він відгукнувся як про "людину кришталевої чесності".

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Серед тих, хто підписав документ - відставний генерал Девід Петреус, Леон Панетта, а також колишній директор Національної розвідки Джеймс Клаппер і п'ять колишніх заступників глави ЦРУ.

Раніше повідомлялося, що Трамп офіційно позбавив колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана доступу до секретної інформації.

Варто зазначити, що наприкінці липня стало відомо, що крім Бреннана Трамп має намір відкликати доступ до секретної інформації у низки інших високопоставлених працівників адміністрації Барака Обами, зокрема, у екс-глави ФБР Джеймса Комі, у колишнього директора Національної розвідки Джеймса Клеппера, колишнього глави ЦРУ Майкла Хайдена, екс-помічника Обами з національної безпеки Сьюзан Райс і колишнього заступника директора ЦРУ Ендрю Маккейба. Всі вони відомі своєю критикою на адресу Трампа.