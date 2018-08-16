У США екс-голову ЦРУ, який критикує Трампа, позбавили доступу до державної таємниці

Адміністрація президента США також переглядає доступ до державної таємниці колишніх очільників американської розвідки.

Президент Трамп у середу позбавив доступу до державної таємниці колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана.

Рішення мотивоване міркуваннями національної безпеки, передає Голос Америки.

"На мене покладено унікальну конституційну відповідальність, як на голову виконавчої влади та головнокомандувача - захищати державну таємницю та контролювати доступ до неї", - йдеться у заяві президента США, яка у середу зачитала речниця Білого дому Сара Сандерс.

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Бреннан тривалий час критикує Трампа і обстоює думку, що той змовився із Росією під час виборів 2016-го року.

Критики заявляли, що Бреннан та низка інших високопосадовців часів Обами користуються доступом до державної таємниці у власних комерційних цілях, очорнюючи при цьому президента США у ході виступів на різних каналах.

Як зазначає "Голос Америки", справді низка колишніх високопосадовців Адміністрації Обами отримали високооплачувані посади експертів та колумністів у ЗМІ, які дуже критично ставляться до Трампа.

Адміністрація США також переглядає доступ до державної таємниці колишніх очільників американської розвідки, включно з колишнім Директором національної розвідки Джеймсом Клеппером, екс-директором ФБР Джеймсом Комі, колишнім міністром юстиції Сьюзан Райс, колишніми агентами ФБР та ін. Всі ці особи у минулому критикували Трампа.