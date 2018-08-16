У США екс-голову ЦРУ, який критикує Трампа, позбавили доступу до державної таємниці

01:18, 16 серпня 2018
Світ
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Джон Бреннан / REUTERS

Рішення мотивоване міркуваннями національної безпеки, передає Голос Америки.

"На мене покладено унікальну конституційну відповідальність, як на голову виконавчої влади та головнокомандувача - захищати державну таємницю та контролювати доступ до неї", - йдеться у заяві президента США, яка у середу зачитала речниця Білого дому Сара Сандерс.

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Бреннан тривалий час критикує Трампа і обстоює думку, що той змовився із Росією під час виборів 2016-го року.

Критики заявляли, що Бреннан та низка інших високопосадовців часів Обами користуються доступом до державної таємниці у власних комерційних цілях, очорнюючи при цьому президента США у ході виступів на різних каналах.

Як зазначає "Голос Америки", справді низка колишніх високопосадовців Адміністрації Обами отримали високооплачувані посади експертів та колумністів у ЗМІ, які дуже критично ставляться до Трампа.

Адміністрація США також переглядає доступ до державної таємниці колишніх очільників американської розвідки, включно з колишнім Директором національної розвідки Джеймсом Клеппером, екс-директором ФБР Джеймсом Комі, колишнім міністром юстиції Сьюзан Райс, колишніми агентами ФБР та ін. Всі ці особи у минулому критикували Трампа.

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Теги: #США#ЦРУ#Дональд Трамп