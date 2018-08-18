У Мексиці з-під землі дістали 50 тонн синтетичних наркотиків (фотогалерея)

В ході розвідувальної операції морські піхотинці також знайшли нарколабораторію.

Морська піхота Мексики виявила близько 50 тонн синтетичних наркотиків в штаті Сіналоа.

Знахідку виявили 16 серпня на двох складах у сільській місцевості, повідомляє РБК з посиланням на газету Excelsior.

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Наркотики під назвою «кристал» були закопані в ямі глибиною чотири метри в бочках і мішках.

В ході розвідувальної операції морські піхотинці також знайшли нарколабораторію.

За даними військових, сім тонн препарату були вже підготовлені до продажу на першому складі. В той же час там було більш 400 бочок і 50 мішків з наркотиком. На другому складі знайшли ще 100 бочок із забороненими речовинами.

Як зазначає газета, ця партія наркотиків стала однією з найбільших в історії Мексики.

Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники правоохоронних органів Еквадору виявили 637 кг наркотиків у салоні пасажирського автобуса, який розбився в околицях столиці країни Кіто.