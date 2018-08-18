У автобусі, що розбився в Еквадорі, знайшли понад 600 кілограмів наркотиків (фото)

Поліції знадобилося більше години, щоб дістати пакети з наркотиками, які були заховані під підлогою автобуса.

Співробітники правоохоронних органів Еквадору виявили 637 кг наркотиків у салоні пасажирського автобуса, який розбився в околицях столиці країни Кіто.

Про це заявив глава поліцейського департаменту по боротьбі з розповсюдженням наркотиків Карлос Алулема, передає РБК з посиланням на El Telegrafo.

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Як зазначає видання, поліції знадобилося більше години, щоб дістати пакети з наркотиками, які були заховані під підлогою автобуса.

За оцінкою видання, виявлена поліцейськими партія може коштувати близько $1,7 млн.

Як повідомляє поліція Еквадору в Twitter, було знайдено 548 пакетів з марихуаною. Наразі влада встановлює, кому належали наркотики.

Автобус розбився 14 серпня на автостраді Піфо - Папальякта неподалік від Кіто. Транспортний засіб зіткнувся з автомобілем і перекинувся. У результаті ДТП загинули 23 людини, більшість із них - громадяни Колумбії. Також жертвами аварії стали венесуельці й еквадорці. Водій затриманий.

Раніше УНІАН повідомляв, що сорок одна людина, із них семеро дітей, постраждали в результаті перекидання пасажирського автобуса в Англії.