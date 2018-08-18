У США хочуть ув'язнити екс-радника Трампа за неправдиві свідчення

Спецпрокурор вважає, що покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком до шести місяців і штраф в розмірі 9,5 тисяч доларів за такі дії було б «доречним і виправданим».

Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер, який розслідує втручання Росії у вибори в США, рекомендував заарештувати екс-радника Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса за надання неправдивих свідчень.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на Reuters.

Мюллер стверджує, що Пападопулос збрехав про свої контакти з людьми, які нібито мали зв'язки з російською владою.

Спецпрокурор вважає, що покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком до шести місяців і штраф в розмірі 9,5 тисяч доларів за такі дії було б «доречним і виправданим».

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Команда Мюллера стверджує, що Пападопулос «брехав, щоб приховати свої контакти з російськими посередниками під час президентської кампанії» ще на ранній стадії розслідування справи — у січні 2017 року, коли ухвалювали ключові для слідства рішення, зокрема про те, кого допитувати і коли.

Крім того, за словами спецпрокурора, Пападопулос не в повній мірі співпрацював зі слідством і «не надавав суттєвої допомоги», видавши більшу частину інформації правоохоронцям тільки тоді, коли слідчі показали йому його власні електронні листи і текстові повідомлення, які їм вдалося розшукати.

Раніше повідомлялося, що суддя Томас Елліс, який розглядає справу екс-політтехнолога Дональда Трампа — Пола Манафорта — у суді штату Вірджинія, заявив, що отримував погрози.