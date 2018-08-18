Трамп назвав Манафорта "дуже хорошою людиною"

Наразі справа проти Пола Манафорта перебуває на розгляді журі присяжних.

Президент США Дональд Трамп виступив на захист колишнього очільника своєї політичної кампанії Пола Марафорта, заявивши, що той є "гарною людиною".

Під час спілкування з журналістами біля Білого дому, Трамп сказав, що Манафорт працював на його кампанію лише короткий строк і назвав суд "дуже сумним днем для країни", передає Голос Америки.

"Він - дуже хороша людина і дуже сумно те, що вони зробили Полу Манафорту", - заявив Трамп.

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Наразі, справа Манафорта перебуває на розгляді журі присяжних. Вони мають окремо розглянути та одноголосно проголосувати за 18 пунктами звинувачень в ухилянні від податків, банківському шахрайстві та приховуванні іноземних рахунків.

Після цього присяжні оголосять своє рішення під час відкритого судового засідання.

На Манафорта також очікує наступний судовий процес, що відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія.

Як повідомляв УНІАН, справа Манафорта є частиною розслідування спецпрокурора Департаменту юстиції США Мюллера про можливе втручання Росії в президентські вибори 2016 року, щоб схилити їх результат на користь Трампа.

Манафорту пред'явлено звинувачення у відмиванні грошей, які він отримав, працюючи в Україні. Його також звинувачують у тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів Януковича.

У звинуваченні Федеральної колегії присяжних, спрямованому до окружного суду у Вашингтоні, зазначається, що Манафорт і його бізнес-партнер Рік Гейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема, між 2006 і 2015 роками вони виступали як незареєстровані агенти уряду України, політичних сил Партії регіонів і «Опозиційного блоку».