Німеччина домагатиметься встановлення режиму тиші на Донбасі до початку навчального року - Меркель (відео)

Меркель зазначила, що на сході України, як і раніше поки "не вдається досягти стабільного режиму припинення вогню".

Німеччина домагатиметься встановлення режиму тиші на Донбасі до початку нового навчального року в Україні.

Читайте такожМеркель не очікує конкретних результатів від переговорів з Путіним - ЗМІ

Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила перед початком переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, що проходять в резиденції для почесних гостей уряду Німеччини в Мезеберзі, за 70 км від Берліна, повідомляє "Німецька хвиля".

У короткій заяві для преси, в якій були визначені основні теми майбутнього діалогу, Меркель зазначила, що на сході України, як і раніше, поки не вдається досягти "стабільного режиму припинення вогню". Вона висловила сподівання, що на переговорах з Путіним обговорить можливість залучення "миротворчої місії ООН, яка, можливо, могла б зіграти роль у процесі умиротворення" сторін.

Путін, у свою чергу, наголосив на зацікавленості Росії в роботі "в рамках нормандського формату і контактної групи" щодо врегулювання конфлікту на сході України. Москва і далі сприятиме "спеціальній моніторинговій місії ООН", підкреслив він.

Як відзначав напередодні зустрічі в Мезеберзі офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, у фокусі переговорів стояли три теми: війна в Сирії, конфлікт на сході України і будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Один з можливих предметів обговорення - формат можливої миротворчої місії ООН на сході України. Москва виступає за те, щоб в разі направлення в регіон "блакитних касок" вони розміщувалися на лінії розмежування, що відділяє підконтрольні Києву території від невизнаних "ДНР" і "ЛНР". Одним з основних завдань миротворців має стати охорона спостережної місії ОБСЄ.

Київ і західні країни пропонують розмістити "блакитні каски" на всій території конфлікту і істотно розширити коло їх завдань.

Ще один предмет для діалогу - ситуація в Ідлібі, одній з останніх сирійських провінцій, які перебувають під контролем опозиції. Урядові війська планують там великий наступ, що неминуче призведе до масових жертв, у тому числі і серед мирного населення.

Третє питання, що представляє взаємний інтерес, - будівництво 1200-кілометрового газопроводу "Північний потік-2" і роль України в газовому транзиті з Росії. Берлін очікує від Кремля певних гарантій на цей рахунок.

До початку зустрічі експерти висловлювали сумніви, що сторонам у Мезеберзі вдасться досягти вирішального прориву. Так, експерт берлінського Фонду науки і політики (SWP) Сабіне Фішер зазначала, що позиції Росії щодо Сирії та України останнім часом не зазнали істотних змін. Меркель також говорила, що йдеться про "робочу зустріч", від якої годі було б чекати "особливих результатів".