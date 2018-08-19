Путін може поїхати до Берліна на весілля екс-канцлера Німеччини Шредера – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, церемонія одруження Герхарда Шредера та кореянки Кім Со Ен призначена на 5 жовтня.

Президент РФ Володимир Путін у жовтні може поїхати до німецької столиці, аби стати гостем не весіллі колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера і кореянки Кім Со Ен.

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Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на німецьке видання Bild.

"Путін може скоро знову прибути до Німеччини, правда, в приватному порядку. В Берліні ходять чутки, що в жовтні він може бути присутнім на весіллі свого друга Герхарда Шредера", - пише видання у матеріалі, присвяченому вчорашньому візиту Путіна до Берліна та переговорам з канцлером Ангелою Меркель.

За інформацією Bild, церемонія одруження Шредера і Кім Со Ен призначена на 5 жовтня в одному з готелів у центрі Берліна.

Герхард Шредер обіймав посаду федерального канцлера Німеччини у 1998-2005 роках.

Як відомо, в бутність канцлером Німеччини Шредер був близький з Путіним, та приєднався до російсько-німецького газового проекту незабаром після того, як пішов зі служби у 2005 році.

Минулого року він був призначений головою ради директорів компанії "Роснефть", що викликало критику з боку канцлерки Ангели Меркель. Шредер неодноразово виступав з критикою санкцій проти Росії, запроваджених Заходом.

Напередодні повідомлялось, що Путін відвідав весілля глави зовнішньополітичного відомства Австрії Карін Кнайсль. Разом з російським президентом на церемонію приїхав і Кубанський кaзачий хор.

Щоб Путін потрапив на весілля задіяли 500 поліцейських, вартість його візиту для поліції становить 250 тисяч євро.

Представник австрійського МЗС назвав приїзд президента Росії робочим візитом і зазначив, що це буде "особистий візит на приватне свято, з якого не слід робити висновок про зміну зовнішньополітичної позиції Австрії".