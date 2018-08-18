На весілля очільниці австрійського МЗС Путін прибув з букетом, казачим хором і станцював з нареченою (фото, відео)
Російський президент Владімір Путін прибув на весілля глави зовнішньополітичного відомства Австрії Карін Кнайсль із незначним запізненням.
Про це передає Європейська правда з посиланням на Oe24.
Церемонія одруження повинна була початися о 14:00 за місцевим часом, однак Путін прибув о 14:08. Наголошується, що для президентського кортежу навіть перекрили шосе, щоб він встиг прибути на урочистості максимально швидко з аеропорту в Граці.
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Поблизу святкувань стягнули масивну охорону, спецназ і снайперів. Щоб Путін потрапив на весілля задіяли 500 поліцейських, а вартість його візиту для поліції становить 250 тисяч євро.
Канцлер Австрії Себастьян Курц прибув раніше за російського лідера.
Путін подарував Кнайсль букет квітів. Разом з російським президентом на церемонію приїхав і Кубанський кaзачий хор.
Представник австрійського МЗС назвав приїзд президента Росії робочим візитом і зазначив, що це буде "особистий візит на приватне свято, з якого не слід робити висновок про зміну зовнішньополітичної позиції Австрії".