На весілля очільниці австрійського МЗС Путін прибув з букетом, казачим хором і станцював з нареченою (фото, відео)

Проте російський президент запізнився на весілля глави МЗС Австрії аж на 10 хвилин, через що церемонію розпочали пізніше запланованого.

Російський президент Владімір Путін прибув на весілля глави зовнішньополітичного відомства Австрії Карін Кнайсль із незначним запізненням.

Про це передає Європейська правда з посиланням на Oe24.

Церемонія одруження повинна була початися о 14:00 за місцевим часом, однак Путін прибув о 14:08. Наголошується, що для президентського кортежу навіть перекрили шосе, щоб він встиг прибути на урочистості максимально швидко з аеропорту в Граці.

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Поблизу святкувань стягнули масивну охорону, спецназ і снайперів. Щоб Путін потрапив на весілля задіяли 500 поліцейських, а вартість його візиту для поліції становить 250 тисяч євро.

Канцлер Австрії Себастьян Курц прибув раніше за російського лідера.

Путін подарував Кнайсль букет квітів. Разом з російським президентом на церемонію приїхав і Кубанський кaзачий хор.

Представник австрійського МЗС назвав приїзд президента Росії робочим візитом і зазначив, що це буде "особистий візит на приватне свято, з якого не слід робити висновок про зміну зовнішньополітичної позиції Австрії".