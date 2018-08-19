Обвал мосту в Генуї: пошукова операція завершена, кількість загиблих зросла

Зараз триває робота з розбору завалів, щоб максимально убезпечити територію і встановити причину катастрофи.

Операція з пошуку загиблих під завалами автомобільного моста в Геную завершена, офіційна кількість загиблих досягла 43.

Про це повідомляє Reuters.

У суботу були знайдені останні три тіла, їх витягли з автомобіля, розчавленого бетонною плитою. В автомобілі загинула родина – батьки і їхня 9-річна донька.

У префектурі Генуї повідомили, що дев'ять постраждалих все ще знаходяться в лікарні, четверо з них в критичному стані.

Зараз триває робота з розбору завалів, щоб максимально убезпечити територію і встановити причину катастрофи.

Офіцер пожежної бригади Стефано Занут зазначив: "Наша робота продовжується, щоб мати повну впевненість в тому, що ніхто не залишився під завалами".

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Нагадаємо, італійський автомобільний оператор Autostrade, який керував мостом Моранді у Генуї, пообіцяв відбудувати віадук за 500 млн євро.

Частина мосту Моранді у Генуї довжиною близько 100 метрів обвалилася 14 серпня близько полудня. Впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.

16 серпня прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу мосту Моранді була людська помилка.