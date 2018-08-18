Компанія, яка осблуговувала міст у Генуї, створить фонд допомоги

Топ-менеджери дали першу прес-конференцію після події.

Найбільший концесіонер мережі італійських автострад Autostrade per l'italia, що відповідав і за міст, який обвалився, висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалих в результаті катастрофи.

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Керівництво компанії оголосило про те, що буде створено фонд допомоги, повідомляє Reuters. Топ-менеджери дали першу прес-конференцію після події.

Як повідомляв УНІАН, вдень 14 серпня в Генуї 200-метровий проліт мосту впав на житлові будинки та залізничні колії. У цей момент на ньому знаходилося більше 40 автомобілів. Кількість жертв досягла 42 осіб.

Віце-прем'єр Італії Луїджі Ді Майо поклав всю відповідальність за те, що трапилося на компанію-оператора Autostrade per l'italia.