Британка випала з круїзного лайнера і 10 годин провела в Адріатичному морі
Берегова охорона Хорватії врятувала громадянку Великої Британії, яка провела 10 годин в Адріатичному морі після падіння з круїзного судна.
Про це повідомляє Європравда з посиланням на Associated Press.
Жінку в неділю доставили до лікарні в місті Пула і, як повідомляється, її життя знаходиться поза небезпекою.
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Жінка впала з круїзного судна Norwegian Star, приблизно в 95 кілометрах від узбережжя Хорватії незадовго до півночі в суботу.
Хорватська рятувальний корабель знайшов її в неділю вранці недалеко від того місця, де вона, як вважали, впала з борту лайнера.
Капітан рятувального корабля сказав, що жінка була сильно виснажена. Проводиться розслідування обставин інциденту.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Атлантичному океані з круїзного лайнера зістрибнув чоловік і зник. Круїзний лайнер "Гімн морів" повертався з Багамських островів. Корабель прямував у Нью-Джерсі.