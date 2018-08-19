Британка випала з круїзного лайнера і 10 годин провела в Адріатичному морі

Жінка впала з круїзного судна Norwegian Star, приблизно в 95 кілометрах від узбережжя Хорватії.

Берегова охорона Хорватії врятувала громадянку Великої Британії, яка провела 10 годин в Адріатичному морі після падіння з круїзного судна.

Про це повідомляє Європравда з посиланням на Associated Press.

Жінку в неділю доставили до лікарні в місті Пула і, як повідомляється, її життя знаходиться поза небезпекою.

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Жінка впала з круїзного судна Norwegian Star, приблизно в 95 кілометрах від узбережжя Хорватії незадовго до півночі в суботу.

Хорватська рятувальний корабель знайшов її в неділю вранці недалеко від того місця, де вона, як вважали, впала з борту лайнера.

Капітан рятувального корабля сказав, що жінка була сильно виснажена. Проводиться розслідування обставин інциденту.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Атлантичному океані з круїзного лайнера зістрибнув чоловік і зник. Круїзний лайнер "Гімн морів" повертався з Багамських островів. Корабель прямував у Нью-Джерсі.