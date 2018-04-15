В Атлантичному океані з круїзного лайнера зістрибнув чоловік і зник (відео)

До пошуків чоловіка долучили ще один круїзний корабель, а згодом і всю берегову охорону, але його не знайшли.

Круїзний лайнер "Гімн морів" повертався з Багамських островів. Корабель прямував у Нью-Джерсі. Раптово у воду із нього стрибнув чоловік. Як повідомляє ТСН, лайнер довелося зупинити, аби повернути чоловіка на борт. До пошуків залучили ще один круїзний корабель, а згодом і всю берегову охорону, але його не знайшли. Як повідомляв УНІАН, у лютому в Австралії судили росіянку, яка втрутилася у бійку шести чоловіків на круїзному лайнері.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter