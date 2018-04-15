В Атлантичному океані з круїзного лайнера зістрибнув чоловік і зник (відео)

07:31, 15 квітня 2018
Світ
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Як повідомляє ТСН, лайнер довелося зупинити, аби повернути чоловіка на борт. До пошуків залучили ще один круїзний корабель, а згодом і всю берегову охорону, але його не знайшли.

Як повідомляв УНІАН, у лютому в Австралії судили росіянку, яка втрутилася у бійку шести чоловіків на круїзному лайнері.

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Теги: #круїзний лайнер