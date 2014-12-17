США передали Голландії та ІКАО секретні дані по катастрофі «Боїнга-777»
США передали голландським слідчим та Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) свої дані по катастрофі «Боїнга-777» в Україні.
Про це заявила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд в ході виступу в консервативному Американському підприємницькому інституті у Вашингтоні, передає ТАСС.
Вона уточнила, що передані і "секретні матеріали".
Дипломат не виключила, що з часом ці дані можуть бути хоча б частково розсекречені.
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Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира були громадянами Нідерландів. 38 загиблих були громадянами Австралії.
Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється бойовиками.
Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для проведення впізнання та експертиз.
24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.