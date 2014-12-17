Генсек ООН: заморожування конфлікту в Україні матиме глобальні наслідки

Він знову закликав усі сторони повною мірою виконувати Мінські домовленості щодо врегулювання ситуації на сході країни, повідомив про продовження мандату місії ООН зі спостереження за ситуацією з правами людини в Україні і про намір установ ООН надати гуманітарну допомогу українцям, передає Центр новин ООН.

«Існує ризик того, що ситуація в Україні виявиться замороженою, і це викличе серйозні наслідки на регіональному і глобальному рівнях», - заявив Пан Гі Мун на своїй щорічній прес-конференції в штаб-квартирі ООН, присвяченій підбиттю підсумків року і планам на майбутнє.

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«Ситуація в Україні має дуже серйозні глобальні наслідки і тому весь світ і, зокрема, Європейський союз, США та Росія глибоко залучені до її вирішення», - сказав глава ООН, відповідаючи на питання журналістів. Він підкреслив, що ситуація в Україні залишається негативною.

«У той час як нещодавніх домовленостей, схоже, в цілому дотримуються, ми всі бачимо, що продовжує гинути безліч людей. Після 5 вересня, коли сторони узгодили Мінські домовленості, загинули понад тисяча осіб», - сказав Пан Гі Мун.

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Глава ООН звернув увагу на політичні та економічні наслідки українського конфлікту й закликав сторони приступити до переговорів і повною мірою дотримуватися Мінських домовленостей.

Пан Гі Мун розповів, що місія ООН зі спостереження за правами людини в Україні, мандат якої завершується у грудні, продовжить свою роботу. «Її мандат завершується у грудні, але він був продовжений», - сказав Генеральний секретар. Він повідомив, що ООН має намір надати гуманітарну допомогу нужденним жителям України.