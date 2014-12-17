ООН відкрила офіс в Донецьку
ООН відкрила офіс в Донецьку для роботи з цивільними особами, які знаходяться в зоні конфлікту.
Про це заступник генерального секретаря ООН Джефрі Фелтман повідомив на зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом.
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Джеффрі Фелтман також повідомив про готовність ООН збільшувати обсяг гуманітарної допомоги Україні, зазначивши підтримку з боку генерального секретаря ООН міжнародної допомоги Україні.
За його словами, проведення реформ стане фактором, який сприятиме подальшому розвитку міжнародної допомоги.
У свою чергу Володимир Гройсман подякував Джеффрі Фелтману за постійну увагу до України з боку ООН, зазначивши, що активна позиція ООН в Україні «дуже відчутна».
Голова Верховної Ради також висловив вдячність за готовність ООН надавати технічну допомогу українському парламенту в питаннях удосконалення законотворчого процесу. Він зазначив, що парламент повинен відігравати важливу роль у проведенні реформ.
Сторони висловили сподівання, що подальше двостороннє співробітництво буде носити ще більш системний і поглиблений характер.