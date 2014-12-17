ООН відкрила офіс в Донецьку

Про це заступник генерального секретаря ООН Джефрі Фелтман повідомив на зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом.

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Джеффрі Фелтман також повідомив про готовність ООН збільшувати обсяг гуманітарної допомоги Україні, зазначивши підтримку з боку генерального секретаря ООН міжнародної допомоги Україні.

За його словами, проведення реформ стане фактором, який сприятиме подальшому розвитку міжнародної допомоги.

У свою чергу Володимир Гройсман подякував Джеффрі Фелтману за постійну увагу до України з боку ООН, зазначивши, що активна позиція ООН в Україні «дуже відчутна».

Голова Верховної Ради також висловив вдячність за готовність ООН надавати технічну допомогу українському парламенту в питаннях удосконалення законотворчого процесу. Він зазначив, що парламент повинен відігравати важливу роль у проведенні реформ.

Сторони висловили сподівання, що подальше двостороннє співробітництво буде носити ще більш системний і поглиблений характер.