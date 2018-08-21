Трамп назвав умови зняття санкцій з Росії

Крім цього, Дональд Трамп сказав, що вважає другу зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином як "дуже імовірну".

Президент США Дональд Трамп заявив, що може розглянути можливість зняття санкцій, введених проти РФ, якщо російська влада вживе заходів до співпраці із США щодо питань ситуації в Сирії та Україні.

Свою думку Трамп висловив в інтерв'ю інформаційному агентству Reuters, передає dw.com.

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Крім цього, Трамп сказав, що вважає другу зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином як "дуже імовірну". Президент США повідомив, що у нього "добрі стосунки" з Кімом, однак відмовився від більш докладного коментаря і не навів жодних подробиць передбачуваного нового саміту.

Трамп вважає, що Північна Корея здійснила необхідні заходи до денуклеаризації країни. Однак американський президент поскаржився, що Китай в питанні контактів з КНДР не допомагає так, як раніше. На думку Трампа, приводом для цього став торговий конфлікт між Вашингтоном і Пекіном.

Раніше УНІАН повідомляв, що в США можуть внести зміни в регламент антиросійських санкцій для того, щоб мінімізувати шкоду від них для глобальної економіки.