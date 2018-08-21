Трамп назвав умови зняття санкцій з Росії

02:54, 21 серпня 2018
Світ
105 0
Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявив, що може розглянути можливість зняття санкцій, введених проти РФ, якщо російська влада вживе заходів до співпраці із США щодо питань ситуації в Сирії та Україні.

Свою думку Трамп висловив в інтерв'ю інформаційному агентству Reuters, передає dw.com.

Читайте такожWashington Post: Манафорт допоміг зруйнувати Україну

Крім цього, Трамп сказав, що вважає другу зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином як "дуже імовірну". Президент США повідомив, що у нього "добрі стосунки" з Кімом, однак відмовився від більш докладного коментаря і не навів жодних подробиць передбачуваного нового саміту.

Трамп вважає, що Північна Корея здійснила необхідні заходи до денуклеаризації країни. Однак американський президент поскаржився, що Китай в питанні контактів з КНДР не допомагає так, як раніше. На думку Трампа, приводом для цього став торговий конфлікт між Вашингтоном і Пекіном.

Раніше УНІАН повідомляв, що в США можуть внести зміни в регламент антиросійських санкцій для того, щоб мінімізувати шкоду від них для глобальної економіки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#санкції#США#Дональд Трамп