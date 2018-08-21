Трамп назвав умови зняття санкцій з Росії
Президент США Дональд Трамп заявив, що може розглянути можливість зняття санкцій, введених проти РФ, якщо російська влада вживе заходів до співпраці із США щодо питань ситуації в Сирії та Україні.
Свою думку Трамп висловив в інтерв'ю інформаційному агентству Reuters, передає dw.com.
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Крім цього, Трамп сказав, що вважає другу зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином як "дуже імовірну". Президент США повідомив, що у нього "добрі стосунки" з Кімом, однак відмовився від більш докладного коментаря і не навів жодних подробиць передбачуваного нового саміту.
Трамп вважає, що Північна Корея здійснила необхідні заходи до денуклеаризації країни. Однак американський президент поскаржився, що Китай в питанні контактів з КНДР не допомагає так, як раніше. На думку Трампа, приводом для цього став торговий конфлікт між Вашингтоном і Пекіном.
Раніше УНІАН повідомляв, що в США можуть внести зміни в регламент антиросійських санкцій для того, щоб мінімізувати шкоду від них для глобальної економіки.