У США третій день засідань присяжних у справі Манафорта завершився без вироку

69-річного Пола Манафорта звинувачують в ухилянні від сплати податків на мільйони доларів у період роботи лобістом на українську Партію регіонів.

У США 20 серпня, третій день засідань присяжних у справі Пола Манафорта, колишнього голови передвиборного штабу Дональда Трампа і екс-радника колишнього президента України Віктора Януковича, завершився без вироку.

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Як передає Радіо Свобода, засідання продовжиться 21 серпня. Присяжні засідають від 16 серпня, на вихідних вони робили перерву.

69-річного Манафорта звинувачують в ухилянні від сплати податків на мільйони доларів у період роботи лобістом на українську Партію регіонів (всього політконсультант отримав за цю роботу, за даними слідства, близько 60 мільйонів доларів), а також в банківському шахрайстві й участі в змові з метою обійти банківські і податкові закони США.

​Справу проти Манафорта порушили члени слідчої групи спецпрокурора Роберта Мюллера, які розслідували ймовірне втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році. Однак усі звинувачення, які вони в підсумку висунули, стосувалися діяльності Манафорта з 2006 по 2016 роки, до періоду його роботи в штабі Трампа.

Звинувачення будувало свою лінію на свідченнях колишнього партнера Манафорта Ріка Ґейтса, який уклав угоду зі слідством. У суді Ґейтс зізнався, що сам обкрадав політконсультанта.