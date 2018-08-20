Washington Post: Манафорт допоміг зруйнувати Україну

У кампаніях для Трампа і Януковича підсудний політтехнолог використовував одні і ті ж нищівні методи.

Впродовж суду над Полом Манафортом за податкове і банківське шахрайство, американське суспільство багато чуло історій про незаконні зустрічі в Лондоні, куртки зі шкіри страуса і дуже дорогі старовинні килими.

Банкіри, агенти Служби внутрішніх доходів США і бухгалтери давали свідчення про масштаби того, як Манафорт дурив фінансові установи і американський уряд. Однак, мало уваги було приділено тим, хто постраждав від дій Манафорта найбільше – народу України.

Про це на сторінках Washington Post пише помічник директора «Центру американського прогресу» з питань корупції і незаконних фінансів Діана Пилипенко.

Читайте такожМанафорт отримав від українських політиків 31 мільйон доларів у 2012 році - ЗМІ

Вона зауважує, що в Україні багато хто звинувачує саме Манафорта у тому, що після поразки на виборах в 2004 році, Віктор Янукович відновив свої політичні позиції і переміг на виборах в 2010-му. За роки його правління багато українців стали жертвами «державної жадоби».

Український депутат і колишній журналіст Сергій Лещенко сказав, що Манафорт багато працював над тим, щоб Янукович прийшов до влади і використав свою посаду для власних корумпованих схем. Інший український журналіст Мирослава Гонгадзе прокоментувала, що розгляд справи проти американського політтехнолога в суді Александрії, штат Вірджинія, - це «перший серйозний процес над політичною корупцією в Україні часів Януковича».

Екс-президент, який втік з країни, деморалізував правоохоронні органи і суди, придушив свободу преси, підірвав інтеграцію України з Євросоюзом, посилив вплив Кремля і разом з поплічниками вкрав близько 100 мільярдів доларів. Це еквівалент майже 90% українського ВВП за минулий рік.

Читайте такожПолітологи прокоментували переписку Манафорта про використання Януковичем українських націоналістів (відео)

В березні 2014 року Міністерство фінансів США наклало санкції на Януковича як на особу, яка доклала зусиль до дестабілізації України, так само як і на його російських союзників. З цієї точки зору, Манафорт також несе частково відповідальність за російську незаконну окупацію Криму і криваву війну, яку Москва розв’язала на Донбасі і жертвами якої стали понад 10 тисяч людей. Багато хто підмітив, що два останніх клієнта Манафорта: Янукович в 2010-му і Дональд Трамп у 201-му році, - діють в інтересах Кремля. А справа проти нього виявила, що його робота над виборчою кампанією екс-президента Україна, яка принесла йому 60 мільйонів доларів, теж була погрузла в корупції. Багато записок Манафорта часів кампанії, як ті, що були адресовані Рінату Ахметову, вказують на те, що фінансові інтереси олігарха ставилися вище інтересів українського народу.

Корумпована олігархічна система, яку вибудував Янукович, лишається майже недоторканною і сьогодні. Нажаль, українські правоохоронні органи і суди не відновилися достатньою мірою після розмивання в часи його режиму. Надто багато епізодів корупції і злочинів досі лишаються без покарання і продовжують саботувати реформи.

Читайте такожМанафорт у 2005 році рекомендував Ахметову позбутися Януковича – ЗМІ

Організація Transparency International дала Україні найнижчу оцінку в Європі. Зважаючи на взаємозв’язок між корупцією і бідністю, не дивно, що Україна сьогодні одна з найбідніших країн на континенті. Після розпаду СРСР кількість населення, рівень освіти і багатства України і Польщі були приблизно однаковими. Однак, до 2013 року, коли режим Януковича був повалений, український ВВП на душу населення був менший третини від польського. Якщо Польща змогла модернізуватися і провести ринкові реформи після падіння комунізму, Україна, як пише Financial Times, «постійно відкладала глибокі структурні реформи». А «олігархи, які заробили мільйони за рахунок сумнівної приватизації, отримали політичний вплив і підірвали систему». Саме ці олігархи, намагаючись зберегти статус-кво, платити Манафорту за роботу на Януковича і його партію.

Захист Манафорта описує його як чудового політичного мислителя. Але документи про корупцію демонструють дещо більш злоякісне. З них випливає його цинізм і готовність використовувати страхи і тяготи людей в якості зброї проти них же. Як і для кампанії Трампа, Манафорт радив Януковичу не просто посилити економічну незахищеність, а й створити розкол в українському суспільстві, який можна використати для політичної вигоди. Автор нагадує про загострення протиріч в Україні щодо мови, яке відбулося за правління Януковича. А також про похмурість його риторики щодо Донбасу, індустріального району, чий занепад посилився.

Читайте такожNewsweek: Манафорту загрожує три століття у в’язниці

Звісно, корупція і зловживання владою існували в Україні і до Януковича. Але його адміністрація вивела ці явища на небачений до того рівень.

«За рік до перемоги Януковича на виборах, керуючий партнер юридичної фірми в Києві сказав мені, що за попереднього уряду в суді перемагав той, хто платив більший хабар. За Януковича судді почали виносити рішення лише в інтересах режиму. Влада держави була необмежена», - йдеться в статті.

Манафорту пощастило, що у нього є право на чесний суд в США. Але народ України, який жив за режиму людини, яку він допоміг привести до влади в 2010 році, не мав такого привілею. Це гіркий урок, який потрібно засвоїти.