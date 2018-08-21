Лавров заявив, що нова зустріч Волкера і Суркова відбудеться «в недалекому майбутньому»

Він нагадав, що вони зустрічалися раніше в Белграді.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що нова зустріч спецпредставника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова відбудеться «в недалекому майбутньому».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на прес-конференції в Сочі з міністром закордонних справ Сербії Івіцею Дачічем.

«Наші контакти із США ведуться з багатьох питань, і щодо Сирії, і щодо України. Щодо Сирії інтенсивніше, щодо України відбувається діалог формату Волкер-Сурков, вони обмінюються оцінками ситуації і планують, як я розумію, зустріч в недалекому майбутньому», - заявив Лавров.

Він нагадав, що вони зустрічалися раніше в Белграді.

За його словами, врегулювання не відбувається не через позицію Росії, а через не здатність влади України «виконати свої зобов'язання з Мінських угод».

«Звичайно ж, усім зрозуміло, що санкції щодо Росії введено не через Сирію, не через Україну, не через Криму, не через будь-що, крім як через бажання використовувати методи недобросовісної конкуренції, просувати абсолютно безперспективну політику стримування РФ», - додав він.

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Він заявив що «певні політичні кола в США зробили відносини з Росією розмінною картою у внутрішньополітичній боротьбі в самих Штатах».

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Президент РФ Володимир Путін перепризначив Владислава Суркова на посаду свого помічника. У Кремлі заявили, що Сурков продовжить курувати в адміністрації президента РФ окупований Донбас.

Остання зустріч Суркова і Волкера відбулася 26 січня 2018 року в Дубаї. До цього вони зустрічалися тричі: 21 серпня 2017 року - в Мінську, 7 жовтня і 13 листопада - в Белграді. Наприкінці червня в Москві відбулася зустріч Болтона з Путіним. Болтон заявив, що визнання анексії Криму «не є позицією США», санкції проти РФ мають залишатися.

***27 січня Сурков за підсумками зустрічі з Волкером заявив: «Основною темою переговорів знову стало обговорення російської ініціативи щодо розгортання на південному сході України місії ООН. Американці цього разу привезли значно конструктивніші пропозиції».

За його словами, в «дубайському пакеті», на відміну від «белградського», представлено «досить докладний план поетапного розгортання місії у прив'язці з реалізацією політичних пунктів Мінських угод». Як сказав Сурков, Росія вивчить нові пропозиції. 28 січня Волкер заявив, що проект резолюції Росії, яким пропонується введення миротворців на Донбас тільки уздовж лінії зіткнення, є неприйнятним для США і Організації Об'єднаних Націй, оскільки він не гарантує безпеки, а лише поглибить конфлікт.