США планують витратити $380 мільйонів на безпеку виборів, що пройдуть у листопаді

Видання зазначає, що 135 мільйонів доларів з цієї суми США витратять на значне посилення кібербезпеки.

Конгрес США асигнував штатам у цілому 380 мільйонів доларів, які будуть витрачені на забезпечення безпеки майбутніх виборів до Конгресу, що пройдуть у листопаді.

Майже дві третини виділених коштів спрямують на забезпечення кібербезпеки, передає dt.ua з посиланням на The Wall Street Journal.

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Видання зазначає, що 135 мільйонів доларів з цієї суми штати витратять на значне посилення кібербезпеки, а ще понад 102 мільйони доларів піде на заміну електронних автоматів для голосування на інші, менш технологічні і більш безпечні пристрої.

Решта коштів, як повідомляється, буде витрачена на удосконалення баз даних виборців, поліпшення поствиборчого аудиту та засобів комунікації та інші цілі.

Нагадаємо, раніше радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Росія, Китай, Північна Корея і Іран викликають у США найбільше занепокоєння з-за можливого втручання в проміжні вибори в Конгрес 2018 року.