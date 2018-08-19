Радник Трампа назвав 4 країни, які можуть втрутитися в американські вибори 2018 року

За словами Джона Болтона, у Вашингтона достатньо підстав для занепокоєння про можливе втручання з боку чотирьох країн.

Росія, Китай, Північна Корея та Іран викликають у США найбільше занепокоєння через можливе втручання в проміжні вибори до Конгресу 2018 року.

Про це в інтерв'ю телеканалу ABC News заявив радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон.

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За словами Болтона, у Вашингтона достатньо підстав для занепокоєння через можливе втручання з боку цих країн, тому США роблять кроки, щоб запобігти такому втручанню.

"Що стосується іранського втручання і північнокорейського втручання, то ми вживаємо заходів, щоб не допустити цього. Насправді, це відноситься до всіх чотирьох країн", – заявив Болтон.

Як повідомляв УНІАН, глава оборонного відомства США Джеймс Меттіс раніше заявив, що вибори американського президента 2016 року, крім Росії, могли також втручатися і інші суб'єкти. При цьому глава Пентагону наголосив, що російський уряд несе відповідальність за атаки на виборчий процес в 2016 році.