Латвія та Естонія мають намір стягнути з Росії збитки за радянську окупацію

Міністри юстиції обговорили можливі подальші кроки щодо стягнення збитків з точки зору міжнародного права, в тому числі на рівні ООН.

Уряди Естонії і Латвії заявили про намір домагатися від Росії стягнення збитків за радянську окупацію.

Про це йдеться в спільній заяві міністрів юстиції Латвії Дзинтарса Разначса та Естонії Урмаса Рейнсалу.

Заяву було прийнято після зустрічі в Ризі представників двох країн.

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Міністри підкреслили добросовісне тривале співробітництво між правосуддям і міжнародним правом у тлумаченні наслідків радянської окупації, з тим щоб чесно увічнити пам'ять жертв.

"У зв'язку з цим міністри юстиції двох країн у своїй заяві наголосили на важливості збереження пам'яті про людські втрати, понесені за радянської окупації, і вивчення можливостей висунути вимогу про відшкодування збитків до Російської Федерації як правонаступниці Радянського Союзу", − йдеться в заяві.

Глави відомств представили юридичне дослідження можливих подальших кроків щодо цього питання з точки зору міжнародного права, в тому числі на рівні ООН.

Раніше УНІАН повідомляв, що цього року буде розібраний пам'ятник Подяки солдатам Радянської Армії, що знаходиться в Скаришевськом парку в Варшаві. За словами Маріуша Буркацького зі столичного Управління з озеленення, його передадуть Інституту національної пам'яті Польщі.