У Варшаві демонтують пам'ятник "Подяки радянським солдатам"

Радянський пам'ятник передадуть Музею холодної війни неподалік Щеціна, де колись був склад атомної зброї СРСР.

Цього року буде розібраний пам'ятник Подяки солдатам Радянської Армії, що знаходиться в Скаришевськом парку в Варшаві. За словами Маріуша Буркацького зі столичного Управління з озеленення, його передадуть Інституту національної пам'яті Польщі.

Як повідомляє Польське радіо, елементи монумента повинні потрапити в Музей холодної війни у селі Подборско неподалік Щеціна в Західнопоморському воєводстві. Пам'ятник Подяки солдатам Радянської Армії мали намір спочатку передати Музею історії Польщі, але виявилося, що там для нього немає місця. «Потім виникла ідея відправити його в мавзолей радянських солдатів у Варшаві, але потім і від цієї пропозиції відмовилися», - повідомив Маріуш Буркацький.

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Варшавське Управління з озеленення, яке відповідає за демонтаж і транспортування пам'ятника, вже отримало на це дозвіл від реставратора пам'ятників старовини і шукає підрядника для виконання відповідних робіт.

Експозиція Музею в Подборско знаходиться в приміщеннях радянських складів атомної зброї. У період комуністичної Польщі цей об’єкт був секретним і перебував під особливою охороною. Про його існування було відомо трохи більше 10 людей. Його побудували польські солдати в 1976-1969 роках, а в 1970 році об'єкт був переданий радянській стороні. Інститут національної пам'яті планує там створити постійну виставку на площі в 300 гектарів.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Польщі показали новий пам'ятник жертвам Волинської трагедії.