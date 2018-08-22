В Аргентині спалили у крематорії знайдений в російському посольстві кокаїн

Операція з викриття міжнародної схеми контрабанди кокаїну тривала 14 місяців.

Правоохоронні органи Аргентини у вівторок спалили кокаїн, який був виявлений в одній з будівель посольства Росії в Буенос-Айресі.

Наркотики були знищені в крематорії в присутності міністра безпеки південноамериканської республіки Патрісії Буллрич і посла РФ Дмитра Феоктистова, повідомляє ТАСС.

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"Це важлива подія в рамках операції "12 королев". Це була дуже складна операція з високим рівнем взаємодії. Російські поліцейські приїжджали сім разів", - зазначила Буллрич.

За її словами, завдяки спільним діям, що включали в себе заміну кокаїну борошном і відстеження поставки, вдалося "викрити весь злочинний ланцюжок як в Аргентині, так і в Росії".

"Операція тривала 14 місяців, і в якийсь момент ми вже думали, що вони [злочинці] не приїдуть за вантажем, що вони зрозуміли, що хтось щось запідозрив. Проте все пройшло успішно", - додала міністр безпеки.

Як повідомляв УНІАН, про виявленні 12 валіз з кокаїном у будівлі школи на території російського посольства стало відомо в середині лютого. Наркотик був знайдений в грудні 2016 року. Майже 400 кг кокаїну призначалися для відправки до Росії. З території Аргентини контрабанду курирували російськомовний поліцейський Іван Близнюк і співробітник охорони аеропорту Олександр Чикало.