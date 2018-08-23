Чехія визнала вторгненням і окупацією введення радянських військ у 1968 році

У голосуванні взяли участь 145 зі 156 депутатів, резолюція була прийнята одноголосно.

Парламент Чехії визнав вторгненням і окупацією введення в 1968 році до Чехословаччини військ СРСР і держав-учасників Варшавського договору.

Відповідну резолюцію прийняли чеські депутати, повідомляє видання Ceske Noviny.

Метою цього документа є, в тому числі, запобігання спотворень історії. У голосуванні взяли участь 145 з 156 депутатів. Резолюція була прийнята одноголосно.

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Ініціатором цієї резолюції був голова фракції християнських демократів (KDU-CSL) Ян Бартошек.

"Необхідно, щоб запропонована резолюція стала чітким сигналом для громадськості. Чітким посланням людям та іншим країнам, включаючи Росію. Посланням, яке говорить, що ми не приймаємо коментарів, які лунають останнім часом з приводу подій 1968 року, спотворюючи їх дійсний сенс", - сказав депутат.

У свою чергу, член Компартії Чехії і Моравії Лео Лузар зазначив, що сучасна Росія - це не СРСР, СРСР - не Росія, а Леонід Брежнєв вже давно не лідер держави.

Довідка. Празька весна - народні протести проти радянського впливу, період політичної лібералізації в Чехословацькій Соціалістичній Республіці, який тривав з 5 січня по 20 серпня 1968 року і закінчився введенням в країну 200 000 вояків та 5000 танків радянських військ і військ країн Організації Варшавського договору.

У ході військових дій було вбито 108 і поранено понад 500 громадян Чехословаччини, в переважній більшості мирних жителів, які протестували проти введення військ. Тільки в перший день вторгнення було вбито або смертельно поранено 58 людей, у тому числі сім жінок і восьмирічну дитину.